The Weeknd podría lanzar una canción en la que cuente todo sobre su relación con Selena Gomez

The Weeknd, de 29 años, regresará pronto al estudio de grabación. El ganador del Grammy, cuyo nombre verdadero es Abel Makkonen Tesfaye, registró el título de la canción "Like Selena" con la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores, según su sitio actualizado el 26 de noviembre.

El cantante de "Starboy" entusiasmó a los fanáticos con la nueva música cuando publicó una foto en su cuenta de Instagram el 25 de noviembre con el subtítulo: "el otoño comienza mañana por la noche". Es la única imagen en la cuenta de redes sociales del artista de grabación, ha borrado literalmente todo lo demás de su página.

Naturalmente, los fanáticos ya han comenzado a especular que la nueva canción de The Weeknd es una referencia a su antiguo amor, Selena Gomez, de 27 años. "Realmente quiero escuchar sobre el título de la canción @theweeknd "Like Selena", tengo curiosidad", escribió un fan. "¿Cómo es que The Weeknd lanzará una canción llamada LIKE SELENA???????", intervino otro fanático, antes de agregar "ok, tal vez sea sobre la otra selena".

I really wanna hear about @theweeknd song title “Like Selena” I’m curious — Gale LaCompte (@OnSomeGaleShit) November 26, 2019

Claramente, las noticias están causando un gran revuelo en las redes sociales medios de comunicación y, posteriormente, menciona la relación pasada de The Weeknd con la cantante de "Lose You To Love Me".

Como los fanáticos saben, Selena y The Weeknd salieron durante 10 meses durante 2017. La pareja fue vista por primera vez besándose en enero de 2017, dos meses después de que el cantante de "The Hills" rompiera con Bella Hadid, de 23 años. La pareja hizo su debut oficial en la alfombra roja de la Met Gala en mayo del mismo año. Pero en octubre de ese año, la pareja se separó, citando la distancia en su relación.

