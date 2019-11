La irónica respuesta de la "profesora" Tonka Tomicic a Guarello tras impasse en "Bienvenidos"

El pasado martes, se vivió un tenso momento en el matinal Bienvenidos, cuando tras un encontrón con la periodista Rosario Moreno, Juan Cristóbal Guarello arremetió en contra de la animadora Tonka Tomicic quien, en ese momento, solo intentaba calmar los ánimos.

"Tonka ¿puedo terminar mi exordio?, ¿que yo culmine con mi idea?", le preguntó el periodista deportivo, a lo que la comunicadora respondió que afirmativamente. "Entonces no me tires una flecha cada vez que digo una palabra… te cruzai"", replicó este.

En ese momento, Tonka Tomicic insistió en que la conversación debía darse en un margen de respeto, pero Guarello estaba tan molesto que volvió a dirigirse a la animadora. "Tonka, no eres mi profesora de la primaria. Me preguntaste a mí y no he podido terminar", dijo.

Luego del impasse, la conversación continuó de manera fluida e incluso hubo espacio para las bromas entre la animadora y el periodista, quienes se refirieron al llamado de atención de este último. En este contexto, Guarello le dijo que le hubiera encantado tenerla de profesora cuando chico y que lo hubiese castigado. Por su parte, Tonka Tomicic le respondió que no la desafiara porque también le "salían los cachos", de repente.

Más tarde, la dinámica se trasladó a redes sociales, en donde la animadora se refirió al momento compartiendo una imagen que sacó risas entre los usuarios de Twitter. En ella, aparece una profesora y un alumno. Una clara alusión a la situación que habían protagonizado horas antes en el estudio del Bienvenidos.

"Gracias Juan Cristobal por tu visita, te espero sin falta la próxima semana en el mismo horario", escribió.

