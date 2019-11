Mirna Schindler deja callada a Rosario Moreno luego que la periodista cuestionara sus opiniones

Una gran controversia fue la que se generó debido al encontrón entre los periodistas Juan Cristóbal Guarello y Rosario Moreno, luego que esta última lo mandara a hablar de deporte y el comunicador respondiera con molestia ante los intentos de calmar los ánimos de Tonka Tomicic. Sin embargo, el episodio no fue el único momento de tensión en el matinal Bienvenidos, ya que minutos más tarde se enfrentó la misma periodista con Mirna Schindler.

La polémica se originó cuando la conductora del programa ADN Hoy, de radio ADN, se mostró a favor del cambio en la constitución y cuestionó algunas figuras del oficialismo, indicando que Joaquín Lavín era el único que estaba conectado con la realidad del país.

En ese momento, Rosario Moreno hizo una breve interrupción para referirse a las palabras de su colega. "Yo quería aclarar de Mirna que creo que fue un poquito despectiva con la derecha. Y eso no lo creo bueno del periodismo", declaró, a lo que Schindler respondió: "¿a qué te refieres con despectiva?".

"Espérate. Déjame hablar a mí y tu hablai. Porque uno se transforma, en vez de periodista, en activista. Cuando tú hablaste que (Joaquín) Lavín era la única persona importante que había en el sector, porque todo los otros se caen en la demagogia de ellos…", continuó Moreno. "Eso lo estás diciendo tú, no lo dije yo…", aclaró Schindler.

"Pero déjame hablar", insistió Moreno. "Yo creo que en Chile hay gente buena en todos los sectores y hay gente mala en todos los sectores, porque tú convendrás que en el Frente Amplio hay gente que no ha sido un gran aporte al Congreso en Chile, por ejemplo. También hay gente de la Derecha que no ha sido buen aporte. Entonces, si partimos de la mirada en que tú eres comunicadora, que está bien, porque aquí estamos dando nuestra opinión, pero cuando uno empieza y confunde al auditor, al lector, y mezcla información con opinión, hay que tener cuidado", agregó.

"Nosotros, los periodistas, hacemos periodismo de opinión también…", dijo Mirna Schindler con sorpresa. "No he terminado", señaló Moreno, a lo que su colega respondió: "Te digo que hacemos periodismo de opinión. Si a ti no te gusta, no es mi problema".

No estoy para falsas modestias

Posteriormente, la discusión se desvió hacia otro tema. Sin embargo, la animadora Tonka Tomicic retomó la discusión entre las periodistas para que Mirna contestara. "Disculpa, Rosario, pero tú increpaste en algo a Mirna, y Mirna no ha podido contestarte", dijo la comunicadora.

"Lo que pasa es que yo entiendo que hay gente que no está de acuerdo con lo que uno puede opinar. Y digan que uno es activista en vez de periodista, esa es una vieja discusión a la cual no voy a entrar en aquello", dijo Schindler, agregando: "creo que tengo suficiente pedigrí profesional. Tengo una historia que me avala, para decir que soy, ante todo, una gran periodista. Perdonen que lo diga. He sido muy explícita".

"Mirna, tú encaraste a Pinochet por dos muertos en una tumba en Pisagua. O sea, no le tuviste miedo. Yo lo vi en 24Horas", comentó Juan Cristóbal Guarello. "Voy a estar cumpliendo 52 años. No estoy para falsas modestias. Hago un trabajo lo más responsable que puedo todos los días. Trabajo en radio ADN y no trabajo en ningún canal de televisión de manera estable. Por lo tanto, me hago cargo de lo que a mí me toca. Y mi radio, nuestra radio en general, han estado absolutamente a la altura de las circunstancias", se defendió Mirna Schindler.

