Kylie Jenner muestra el increíble cuarto de juegos de la pequeña Stormi

La hija de Kylie Jenner, de 21 meses, Stormi, podría tener una bolsa Louis Vuitton, ¡pero no todos los juguetes de la niña son súper exagerados!

La dueña de Kylie Cosmetics, de 22 años, les dio a sus seguidores una mirada al interior de la sala de juegos de Stormi el lunes 25 de noviembre a través de Instagram Stories.

Además de varias muñecas, esparcidas por el suelo, la colección Barbie de la niña se completa con un cochecito morado, un auto convertible rosa y varios accesorios del tamaño de una muñeca.

Stormi es una niña muy consentida.

Kylie Jenner dio a luz a Stormi, a quien comparte con su ex novio Travis Scott, en febrero de 2018. Después de más de dos años juntos, la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el rapero terminaron su relación.

Según una fuente, Scott "todavía ama mucho" a Jenner, pero los fanáticos no deberían esperar que se reconcilien pronto.

5 fotos que muestran la perfecta relación madre e hija de Kim Kardashian con North West Para la famosa celebridad sus hijos son lo más importante.

"[Él] siente que su relación fue demasiado rápida demasiado pronto", dijo una fuente cercana a la pareja a la revista Us Weekly. "La ama, pero quería poder vivir su vida y viajar y estar con otras personas y no tener preocuparse por volver siempre con su familia ".

Te recomendamos en video