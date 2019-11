Juan Soler envía un mensaje sobre el amor poco después de enterarse de que su ex tiene pareja

View this post on Instagram

Solo encuentra el camino … De todo se aprende. Y una buena #actitud hace la diferencia… Si la vida te tira rayas negativas (-) devuélvele (+) cruces positivas … . #frases #frasespositivas #frasesdevida #motivacion #juansoler #quotes #mujer #mujeres #salud #vapalgym #accionpoetica #wellness #day #dia