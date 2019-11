Revelan que Drake no quiere una relación "complicada" con Kylie Jenner

En caso de que no lo hayas escuchado, Kylie Jenner y Drake han estado saliendo de manera casi incógnita a raíz de su ruptura con Travis Scott. Según una fuente de Us Weekly, la relación de Kylie y Drake "no es nada serio" y mantienen las cosas sin complicaciones.

"Drake siempre ha sentido algo por Kylie y es mutuo", dice la fuente. "Pasan el rato aquí y allá y han estado más juntos que en el pasado porque Kylie es técnicamente soltera en este momento y los dos viven muy cerca el uno del otro".

La fuente cercana a la pareja siguió diciendo "Se conocen y han sido amigos desde hace mucho tiempo y siempre ha habido una chispa allí, pero su situación es complicada y también está la turbulenta relación de Kylie con Travis. Drake y Kylie no quieren poner en peligro su amistad al cruzar fronteras importantes. Drake no tiene ninguna intención de asumir un papel paternal con Stormi y quiere divertirse con Kylie sin ningún compromiso y continuar teniendo una amistad y apoyándose mutuamente".

Ni Kylie ni Drake han comentado sobre el estado de su relación, pero Kylie parece estar co-criando con Travis con bastante éxito e incluso lo apoyó en el Festival Astroworld a principios de noviembre.

