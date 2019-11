Pampita revela que el misterio detrás del 8 de febrero: le hizo una petición a su hija Blanca

El 22 de noviembre, Carolina 'Pampita' Ardohain contrajo matrimonio con el economista Roberto García Moritán. La ceremonia estuvo cargada de emotividad, y uno de los momentos más significativos para la argentina ocurrió cuando entregó sus votos.

"El 8 de febrero miré al cielo y dije: ‘Yo quiero un compañero en esta vida"", fueron parte de sus palabras. Lo cierto, es que su frase esconde un profundo significado, y así lo contó en su programa Pampita Online, en donde reveló que fue una petición que le hizo a su hija Blanca, quien falleció el 8 de septiembre del año 2012.

"Los días ocho para mí son súper especiales, muy fuertes, siempre. Es mi día permitido en todo el mes para conectarme con algunos lugares dolorosos y justo coincidió que estaba en Chile. Son días que los tengo que transitar en Argentina y, no digo ‘nunca’, pero creo que nunca más viviré en Chile. Los tengo que vivir acá a la distancia de donde me gustaría estar", contó en el programa.

"Fui a llevarle flores a mi hija. Yo me sentía muy mal en ese momento, estaba muy triste. El año anterior había sido muy duro para mí y nunca le había pedido nada a mi hija, nunca jamás. Pero no sé por qué ese día estaba muy conmovida de estar ahí, la coincidencia, y le hice un pedido, de verdad, muy profundo. Fue de adentro. Un pedido de ‘quiero tener un compañero en la vida"", aseguró, con evidente emoción.

"No pedí nada hasta ahora pero siento que me tenés que ayudar", dijo sobre la petición a Blanca. "Para mí es importante transitar la vida con alguien. Que me dé amor, y un amor que me dé paz, estar en calma. También agradecí todo lo que tenía, lo bien que veía a mis hijos en su vida, cómo estaban creciendo, hermosos. El trabajo también, como que había recuperado las riendas de mi carrera. Pero eso me estaba faltando y por mi forma de ser lo necesito", agregó.

Finalmente, comentó que lo pidió con tanta fuerza, que se cumplió. "Creo que todo lo bueno y lo malo que nos pasa, todo está escrito. Y recién al final, cuando ves el paneo general de todo lo que transitaste y viviste, te das cuenta que tenía que ser así", señaló.

