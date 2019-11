Mejor amiga de Pampita revela por qué la modelo nunca se casó con Benjamín Vicuña

Tras el matrimonio de Carolina 'Pampita' Ardohain y el economista Roberto García Moritán, han surgido una serie de detalles en torno a la ceremonia y la relación de la pareja. Esto último, ha provocado que también se hable de los antiguos vínculos amorosos de los novios y en este contexto, resurgió una entrevista de la amiga de la modelo, Barbie Simons, en la que contó por qué la argentina nunca se casó con Benjamín Vicuña.

Sus declaraciones fueron hechas el 16 de octubre en el programa Hay Que Ver, de canal El Nueve. Exactamente cinco días después de que se confirmara el compromiso. En dicha ocasión, la panelista señaló que el matrimonio era algo que su amiga necesitaba y se refirió al chileno.

"Con Benjamín no se casó y quizás hoy quiere vivir algo distinto, pasar por otra experiencia, vivirlo de otra manera. Benjamín creo que varias veces le ofreció casamiento y ella no quiso en su momento", dijo, llamando la atención en el estudio.

Consultada por si fue Benjamín Vicuña o Pampita quien no se quería casar, Simons comentó: "ella. Él le ofreció casamiento, con anillo de compromiso, todo. En su momento le ofreció casamiento con todo: con anillo y los chicos de por medio. Además, sobre las razones de su negativa, dijo que "no lo habrá sentido, no habrá querido, habrá tenido miedo, inseguridades", y agregó que "cuando las cosas pasan y la magia sucede, está buenísimo poder disfrutarlo".

Cabe señalar que Simons fue dama de honor en el matrimonio de la argentina. La panelista fue una de las 30 amigas seleccionadas por la modelo para acompañarla en el altar. Estas debían ir vestidas de negro y con una corona seleccionada por la misma Pampita.

