Leonor Varela sorprende con fotografía posando junto al "hombre más sexy del mundo"

Durante el último tiempo, Leonor Varela ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir momentos de su día a día y algunos recuerdos de su hijo Matteo Akoskin, quien falleció en noviembre del 2018. Sin embargo, ahora hizo un alto y publicó una fotografía posando junto al "hombre más sexy del mundo".

Hablamos de John Legend, quien fue escogido por la revista People para unirse a una larga lista de hombres sexys, partiendo con Mel Gibson en el año 1985. No obstante, la fotografía de Leonor Varela no es nueva. Se trata de un registro que compartió el 22 de junio de 2018, luego de asistir al evento Summer of LVE, en el que presenció un show del artista. "Que privilegio escuchar a este capo cantar ahí, tan cerquita con amigos tan queridos! Gracias", escribió en dicha ocasión.

"Estoy un poco atrasada, pero me acabo de enterar que @johnlegend fue votado el hombre mas sexy del mundo por @people. ¿Están de acuerdo o no? En todo caso, su mujer @chrissyteigen se gana toda mi admiración a diario por su apertura, humor y valentía a hablar de las cosas mas incómodas con naturalidad", puso ahora.

De acuerdo con la revista, "Legend se ha convertido en una de las estrellas de Hollywood más grandes, y permanece más aterrizado que nunca". Por su parte, el artista declaró sentirse emocionado, pero a la vez asustado por el reconocimiento. "Es mucha presión", señaló.

"Todos van a estar pendiente de mí para ver si soy lo suficientemente sexy para llevar el título", añadió. "Además, voy después de Idris Elba, lo que es injusto y nada lindo para mi!", agregó. Cabe señalar, que John Legend ha ganado diez premios Grammy, un Globo de Oro y un Oscar. También ha ganado dos premios Billboard y dos de MTV Video Music Awards.

