Kim Kardashian avergonzó a su hermana Kourtney por las redes sociales

Kim Kardashian y Kourtney Kardashian podrían ser hermanas, pero también son las mejores amigas. Las dos mujeres tienen solo un año y medio de diferencia, y crecieron muy unidas.

Aunque ambas son increíblemente famosas, Kim regresó recientemente a sus raíces y visitó Marymount High School, la academia para niñas a la que asistió en la década de 1990. Y se divirtió dándole a Kourtney un momento difícil cuando la vio en una foto.

Kim se burló de su hermana durante la visita de Marymount

Cuando Kim se encontró con la foto de graduación de Kourtney en 1997, no pudo evitar burlarse de su hermana mayor. Tomó un video de la foto para mostrar a sus seguidores mientras escaneaba las filas para encontrar a su hermana.

Y cuando lo hizo, hizo un comentario, diciendo que Kourtney estaría muy avergonzada de lo que estaba haciendo Kim. "Bonita sonrisa, Kourt", bromeó mientras seguía mirando la foto. No parece que Kourtney haya hecho ningún comentario sobre la historia de Instagram, y desde entonces ha desaparecido.

Kim y Kourtney han tenido problemas

La relación entre ambas no ha sido la mejor. Según los informes, Kourtney consideró abandonar el programa y dijo que no le importaría si terminara. No está claro si renunció oficialmente, aunque parece que eso casi nunca podría suceder.

Las hermanas todavía parecen muy cercanas en las redes sociales, por lo que es posible que algunos de sus desacuerdos sean también para la cámara.

