Hailey Bieber y la increíble demostración de apoyo a Selena Gomez por su show en los AMAs

Durante los últimos años se han creado dos clanes: los que apoyan a Selena Gomez y los que apoyan a Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber. Siempre han sembrado enemistad entre ellas porque compartían el mismo amor.

Ahora que los años han pasado, parece que las asperezas han ido desapareciendo poco a poco y es que Hailey demostró que no hay ningún tipo de mala onda o resentimiento contra la ex de su esposo.

El gesto de apoyo de Hailey Bieber a Selena Gomez

Selena Gomez ofreció una increíble presentación en los American Music Awards 2019, aplaudida por todos y que marcó el regreso a los escenarios de la joven de 27 años.

Y tal parece que Hailey adoró también su show ya que le dio like a un post de Selena Gomez publicado por el usuario @hungvanngo, reseñó Us Weekly.

Esto demuestra que han sido superados los problemas con Selena Gomez, a pesar de que su canción "Lose you to love me" se refiere en gran parte a la relación fallida de su esposo Justin con la ex estrella de Disney.

Actualmente, la relación de Hailey y Justin Bieber está más sólida que nunca: se casaron por la iglesia a finales de septiembre en una boda íntima pero lujosa, consolidando así su amor. En 2018 ya se había casado por el civil, pero la boda religiosa tuvo que esperar mientras Justin se recuperaba de una profunda depresión que sufría.

