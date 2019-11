Critican vestido de novia de Pampita y diseñador sale en su defensa: "Me parece ridículo"

El viernes 22 de noviembre, Carolina 'Pampita' Ardohain contrajo matrimonio con el economista Roberto García Moritán. La ceremonia se realizó en el Palacio Sans Souci, ubicado en Victoria, Buenos Aires, hasta donde llegaron los 400 invitados que formaron parte del íntimo momento.

La modelo y conductora del programa Pampita Online, lució un vestido exclusivo del diseñador Gabriel Lage, quien confeccionó la pieza a medida, con escote en V y falda en cascada. Sin embargo, el modelo ha estado dando de qué hablar debido a su parecido con los trajes utilizados por las actrices Lea Michele en su boda, y Sarah Jessica Parker en la película Sex and the City (2008).

Según consigna el Clarín, la polémica surgió luego que una usuaria de Instagram compartiera una imagen comparando los vestidos usados por la modelo argentina, y la actriz de Glee en su matrimonio, evidenciando el parecido entre ambos. Inmediatamente, comenzaron a surgir algunas críticas en torno a la originalidad de los trajes, acusaciones de las que Lage se defendió en conversación con el medio.

"Anoche mi socio recibió el comentario y enseguida busqué cómo era el vestido de la actriz de Glee, que ni siquiera sabía el nombre. El que entiende un poco de moda, de ninguna manera va a pensar que es parecido el diseño. El vestido de ella cuenta con un moño adelante que sale desde el escote y se transforma en una base plana sobre la falda. ¡No tiene nada que ver con el de Pampita!", señaló sobre el modelo que también recordó al utilizado por la actriz Sarah Jessica Parker en la ficción.

Para el diseñador, quienes dicen que se parecen, no entienden de moda. "El vestido de Pampita tiene un escote de pico y se basaron en eso para decir que eran iguales, pero yo hago 70 ú 80 vestidos al año de ese estilo", sostuvo. Sin embargo, no fue la única crítica que recibió. Según contó Lage, dijeron que el ramo de flores también era copiado. "Me parece ridículo. Le hicieron dos ramos y yo la ayudé a elegir el que utilizó. Es un absurdo absoluto ese tipo de rumores. Me dan gracia", reveló al respecto.

Finalmente, Gabriel Lage se refirió a la reacción de Pampita cuando se puso el vestido de novia. "Estaba feliz, le resultó muy cómodo. En la última prueba me dijo: 'Es lo que soñé'…", dijo.

