"¿Cómo no va a ser violento?": el tenso round entre Tonka Tomicic y el senador Carlos Montes

Esta mañana, el matinal Bienvenidos abordó el conflicto que se produjo entre clientes del Portal La Dehesa y un grupo de manifestantes. En el estudio, se analizó el nivel de violencia demostrado en registros viralizados en redes sociales, junto al panel conformado por Tonka Tomicic, Martín Cárcamo, los panelistas y los senadores Andrés Allamand (RN) y Carlos Montes (PS).

En los videos, se escucha a algunos clientes referirse a los manifestantes como "rotos". También los enviaron "de vuelta a su población" y los invitaron a "irse a Venezuela". Esto, sumado a una serie de insultos y agresiones físicas contra quienes llegaron al recinto con ollas y silbatos.

Y mientras que el parlamentario oficialista condenó los insultos de ambos lados, el senador del Partido Socialista aseguró que el hecho fue un encuentro "democrático". "Eso de ahí es democrático. Mi impresión es que los ciudadanos quieren conversar con otros ciudadanos", dijo, provocando una respuesta inmediata por parte de la animadora.

"¡Pero no están conversando!", expresó esta, a lo que el parlamentario contestó: "esto ocurre en todos los barrios…". Sin embargo, Tonka Tomicic siguió cuestionando sus palabras. "Unos están ‘roteando’ a otros, y otros están descalificando de otra manera. Y eso, es lo que yo creo que deberíamos tratar de…", dijo.

"Yo no calificaría eso de violencia", respondió el senador Montes, a lo que la animadora preguntó: "¿Cómo no va a ser violento que alguien rotee a otro: ‘tú roto, tal por cual’?". "No confundamos las cosas, otra cosa es estar asaltando regimientos. No confundamos un debate ciudadano, con bronca, no mezclemos las cosas. Esta es una discusión que se extrema, pero se genera un debate que expresa el estado de conflicto que tiene nuestra sociedad", insistió Montes.

Posteriormente, el senador Allamand hizo una nueva intervención. "Yo rechazo los epítetos y los insultos de ambos lados…", dijo, mientras que Montes hizo un llamado a no confundir las cosas.

