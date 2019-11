Stranger Things revela uno de sus más grandes misterios y da pistas de la próxima temporada

Stranger Things, la exitosa serie de Netflix ha revelado al fin uno de sus más grandes misterios: cómo fue que Will pudo sobrevivir al Upside Down cuando fue capturado por el Demogorgon en la primera temporada.

Recordemos que la primera entrega de la serie gira en torno a la abducción de este personaje y los esfuerzos de su familia y amigos para rescatarlo, sin embargo nunca supimos cómo fue que logró sobrevivir durante este tiempo hasta ahora. Gracias a la serie de comics publicada por Dark Horse Comics, supimos que fue gracias a un rifle.

Aunque tal vez no recuerdes haber visto a Will sosteniendo un rifle en la serie, en el comic narra como al intentar escapar del Demogorgon, Will corre a esconderse en el cobertizo donde encuentra un rifle de caza que usa para disparar al monstruo.

De esta manera, Will fue transportado al Upside Down pero pudo ahuyentar a la criatura con los disparos, lo que le dio tiempo para esconderse de él en esta dimensión paralela hasta ser rescatado por Joyce y Hopper.

Al revelar esta parte de la historia, los fans de la serie piensan que podría dar pistas sobre cómo se comporta esta criatura y sobre cómo podría ser vencida durante la próxima temporada, la cual se estrenará a finales del 2020.

