Critican a Selena Gomez por su presentacion en los American Music Awards 2019 pero sus fans la defienden

Selena Gomez, de 27 años, no había actuado en un programa de televisión en vivo durante dos años hasta que subió al escenario en los American Music Awards de 2019 el 24 de noviembre.

Todos los ojos estaban puestos en la cantante por su esperado regreso, pero desafortunadamente, no todos los espectadores fueron muy amables al dejar comentarios en Twitter sobre los movimientos de baile en el escenario de Selena.

Pero sus fanáticos, quienes se hacen llamar 'Selenators' llegaron en manada a defender a la cantante “¡@Selenagomez es una reina total y demostró que fue una excelente manera de abrir este espectáculo de premios! # AMAs2019 ", tuiteó un fan, mientras que otro fanático de Twitter elogió: "No estoy seguro de que alguna vez superaré esta actuación de @selenagomez ¡Qué forma tan increíble de abrir el espectáculo! ¡Mírala ahora! #AMAs ".

I’m not sure I’ll ever get over this performance from @selenagomez. What an amazing way to open the show! Look at her now!! 💗🎶 #AMAs pic.twitter.com/G4vtEA4D2k

— Tiffany Taylor (@_tiffanytaylor) November 25, 2019