Lorena Bosch saca aplausos con opinión por posible embarazo de novia en "Contra Viento y Marea"

El nuevo capítulo de Contra Viento y Marea estuvo marcado por la llegada de una nueva celestina. Anteriormente, el programa conducido por Pancho Saavedra contó con la ayuda de la actriz Loreto Aravena, quien fue reemplazada por su compañera en Soltera Otra Vez, Lorena Bosch.

La intérprete fue testigo de la historia de Raúl y Bárbara, quienes enfrentaron varios problemas antes de contraer matrimonio. Uno de los momentos clave, ocurrió cuando el padre de la novia se quedó con todo el dinero que tenían para su casamiento y la casa propia.

A esto se sumó la negativa de la madre de la novia porque se casara con Raúl, debido al problema de drogas que había tenido este en el pasado. Sin embargo, el instante más llamativo ocurrió cuando la novia pensó que podía estar embarazada nuevamente y Lorena Bosch le entregó una sorprendente respuesta.

En el capítulo, Bárbara se hizo un test de embarazo y comentó entre bromas que ojalá su jefa no se enterara, ya que podría tener problemas. "¿Qué te importa (que sepa tu jefa)? Ese no es tu problema", le dijo la actriz en un tono serio. "Porque tendrían que obligadamente hacerme un contrato… Para algunas mujeres quedar embarazada en este país es un cacho", replicó la novia.

"Hey, hey, hey. Las mujeres en este país no tenemos por qué sentir culpa por quedarnos embarazadas. Es nuestro derecho, y son los derechos que nos corresponden. No, no. Uno no puede llegar a decirle al jefe con una culpa terrible ‘estoy esperando guagua’. Sabes que no, no has hecho nada malo. Es parte de la vida. Tanto las mujeres como los hombres deberíamos tener los mismo derechos de maternidad y paternidad", agregó.

Finalmente, el test dio un resultado negativo, pero los aplausos ante el apoyo de la actriz se hicieron sentir en redes sociales.

