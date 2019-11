Angélica Rivera es captada sin una gota de maquillaje en las calles de Beverly Hills

View this post on Instagram

La actriz Sofia Castro, fue cuestionada sobre el regreso de su mamá, la también actriz Angélica Rivera a lo foros de grabación , respondiendo que su mamá es una gran actriz y el tiempo dirá si regresa y ella (Sofia) se le une, sin embargo fue muy discreta, pues declaró que ya sabremos más adelante, pues ahora es tiempo que Angélica se dedique a ella misma. ¿Te gustaría verlas actuar juntas? 📷: @sofia_96castro #sofiacastro #sofíacastro #sofiacastrofans #angelicarivera #angélicarivera ✍🏼: @angiie_rosan