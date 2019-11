La reina Isabel le envía una determinante advertencia a Meghan y al príncipe Harry

View this post on Instagram

Prince Andrew de York abandona sus deberes reales por verse involucrado en un escándalo sexual relacionado con una menor de edad, como también por mantener una amistad con Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales😱. — La reina Elizabeth👸, su madre, autorizó que el duque de York abandonara las responsabilidades públicas que le corresponden por pertenecer a la realeza para evitar que el escándalo se haga más grande y, por el contrario, se tome control de la situación. — "Ha sido claro para mí en los últimos días que las circunstancias vinculadas a mi anterior asociación con Jeffrey Epstein se han convertido en una alteración importante para el trabajo de mi familia y el valioso trabajo que realizan muchas organizaciones y entidades benéficas que estoy orgulloso de apoyar", señaló Andrew en un comunicado. "Por eso, le pregunté a Su Majestad si puedo retirarme de mis funciones públicas por ahora, y ella me ha dado su permiso", declaró el tercer hijo de la reina Elizabeth.