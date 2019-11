¡Julius reaparece! Y asegura que no tuvo relaciones sexuales con tuitera que dijo que era "mal polvo".

Hace algunas semanas una tuitera, Wanda Maximoff, colombiana pero que vive en México, aseguró que Rafael Londoño, la había dejado tirada en un bar de Ciudad de México sin pagar la cuenta.

También afirmó que habían tenido relaciones sexuales, pero que no había quedado nada contenta con el acto.

"Después de un rato, no les voy a negar pues porque aquí una está diciendo la verdad, lo acepto… cule… jajaja. No estuvo increíble, pero tampoco pésimo. He tenido peores polvos. Jajajaja".

Rafael no había hablado del tema, hasta ahora, cuando decidió hablar con La Red de Caracol.

Julius asegura que no tuvo relaciones sexuales con la tuitera del escándalo

#TodosLoSaben

Rafael Londoño, responde a las acusaciones que hizo una tuitera quien señaló que después de haberse encontrado con él, la dejó sola y con una cuenta por pagar, toda esta historia ahora mismo en @LaRedCaracol pic.twitter.com/yIRd6uDx1d — La Red Caracol (@LaRedCaracol) November 23, 2019

Allí dijo que la llevó a su casa para hablar de trabajo y que no se "acostó" con ella, pues solo llevaba un día de conocerla.

"La educación que me dio mi mamá es muy buena como para hacer algo así, con una chica que acabo de conocer", dijo al programa.

También dijo que ella empezó a consumir drogas en su casa, lo cual le dio desconfianza y por eso decidió que salieran de la casa.

"Le dije que si íbamos a un pequeño bar en el que estaban haciendo una activación de una bebida alcohólica, y pues salimos, lo que hice fue como sacarla de mi casa y estar un poco más tranquilo".

También afirmó que en aquel bar siguió consumiendo drogas y comenzó a hablar mal de Colombia.

Por eso Rafael decidió irse del lugar y dejarla, aunque dijo que pagó su parte de la cuenta.

TE COMPARTIMOS EN VIDEO: