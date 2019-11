Esta cantante se metió en graves problemas el día que conoció al príncipe Harry

Kacey Musgraves, una cantante country ganadora del Grammy, tuvo un encuentro casual con el Príncipe Harry, donde la estrella rompió el protocolo real al saludar al duque de Sussex. Lo que vendría luego sería un gran regaño.

Musgraves recordó recientemente que se cruzó con Harry en el Royal Variety Performance en 2015 e inolvidablemente le dio a Harry, de 35 años, un 'choca esos cinco', a lo que la cantante de "Slow Burn" inmediatamente atrajo la advertencia por el saludo tan mundano y muy fuera del protocolo.

"Aparentemente, el tipo que trabaja en la etiqueta dijo: "No, no, no"", dijo Musgraves a Access Hollywood el miércoles. "Me dijo: "No puedo creer que le hayas dado un choca esos cinco. Eso es simplemente increíble. Es como, no, hay una manera de dirigirse a la familia real, y un saludo tan informal no es la forma".

Sin embargo, Musgraves no vio el alboroto en el gesto, y agregó que, en su opinión, ella estaba lista para divertirse ya que él no parecía asustado por el saludo casual. "Pensé, ‘no lo sabía. Él fue a por ello, así que lo que sea"", dijo.

El año pasado, la cantante ganadora del Grammy, de 31 años, también habló sobre el saludo durante una entrevista con la BBC "Está bien, entonces soy de Texas. No he leído el manual sobre etiqueta real. Realmente no fui a clases de elocución ni nada".

“Se acercó y parecía súper amable, y levanté la mano y él fue a por ello. Nos reímos. Y más tarde, cuando regresé, la gente de mi disquera decía: "Oh, no deberías haber hecho eso".

