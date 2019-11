Michelle Salas está soltera y enfocada en sí misma aunque reveló que quiere ser mamá

Michelle Salas ha logrado posicionarse como modelo e influencer, lejos de la figura de sus famosos padres Luis Miguel y Stephanie Salas. Además, ha inspirado a muchas con su estilo, su gusto por la moda y sobre todo, un estilo de vida saludable.

A pesar de que su familia ha estado rodeada de escándalos en este último año, Michelle se ha dedicado a lo suyo., logrando un gran prestigio en diferentes ámbitos. Eso sí, una de las interrogantes más grandes entre los fans ha sido su vida amorosa pues siempre se ha mantenido muy hermética en torno al tema.

A pesar de que Michelle se encuentra soltera, asegura que no está cerrada a enamorarse y que incluso tiene la ilusión de convertirse en madre algún día. Esto lo dejó claro durante un encuentro con la prensa cuando asistió a una gala en la Ciudad de México.

"No ha pasado la nada, la verdad es que yo he estado super concentrada en mí. Llega un punto de la vida en que debes estar enfocada en ti para estar bien contigo, deja tu con un novio o con amigos. Nueva York es una ciudad muy sola entonces aprendes a estar contigo misma. Estoy feliz. Siento que estoy viviendo una etapa que si no vivo ahora, no podré vivir después"