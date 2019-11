Marlen Olivari se compara con el 'compadre Moncho' y respuesta del actor saca aplausos

Hace unos días, Marlen Olivari habló sobre su candidatura a la alcaldía de Viña del Mar y aseguró que planea postularse en las próximas elecciones municipales de octubre 2020.

"Soy viñamarina, nacida acá, estudié en el liceo de niñas de Viña del Mar, trabajé como pizzera aquí y soy una mujer de esfuerzo. Me ha costado la vida, nadie me ha regalado nada", declaró en conversación con The Clinic.

También aseguró que "en los cerros de Viña todo el mundo sabe que soy como el 'compadre Moncho': estoy en todas con ellos. Cada vez que me llaman de una junta de vecinos, de algún club deportivo o lo que sea, estoy ahí, animando completadas, bingos, platos únicos bailables, las rifas, lo que sea".

Sus palabras causaron sorpresa, puesto que confirmó su intención de ingresar a la política. Sin embargo, sus dichos no fueron muy bien recibidos por el 'compadre Moncho', quien le respondió a través de Twitter.

"No tengo nada malo que decir sobre Marlen, pero primero tiene que andar en micro y Merval, y demostrar que puede estar en dos lugares a la vez antes de decir que es como yo", sentenció Adriano Castillo, en una publicación que sacó aplausos entre los usuarios de la red social.

Revisa algunas de las reacciones a continuación:

Presidente encargado. Vaya a la moneda a tomar el mando, ya que el pizzas no da el ancho!!!! — Matias Uribarri (@MatiasUribarri) November 18, 2019

Presidente. NO HAY NADIE COMO USTED — Pablo Salinas C. (@neuro_p_salinas) November 19, 2019

JAJAJAJAJA ❤️ Yo te he visto varias veces caminando, a Marlen ni en pelea de perros. — Fabian (@fabilicious30) November 19, 2019

Y salir el viernes en la noche con $3.500 Y llegar el sábado con el diario, el pan a la casa y chocolate para los niños — Gonzalonco Oficial (@gonzalonco) November 19, 2019

Jajajaja quien no conoce a dios, a cualquiera le reza!! Compadre moncho hay uno solo!! — DevilTaz  (@TheDevilTaz) November 19, 2019

Quién no se haya topado contigo en el centro, no es santiaguino…. Corta! 👏🏻👏🏻👏🏻 — Vale Vega Bri (@ValeVegaBri) November 19, 2019

