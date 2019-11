7 grandes lecciones de vida que hemos aprendido de "Frozen I y II"

Después de siete largos años de espera, 'Frozen 2' finalmente ha llegado a los cines de prácticamente todo el mundo, despertando las emociones del público al límite.

Y es que Disney es una garantía. La animación, la música y los personajes son una obra de arte por donde se le vea pero sobretodo, tiene una entrañable historia con la que muchos nos hemos identificado.

Aquí te dejamos algunas de las lecciones más importantes que hemos aprendido de esta mágica y encantadora saga.

La familia es importante

Toda la película trata sobre el tema de la importancia de la familia. La relación entre Anna y Elsa enfatiza claramente el amor familiar. Separada a una edad tan joven, Anna anhelaba la compañía de su hermana. Dado el hecho de que perdió la mayoría de los recuerdos de Elsa, quería construir una relación con ella aún más. Cuando Elsa se escapó del castillo después de congelar a Arendelle, Anna se embarcó en un viaje para recuperar a su hermana, incluso si tenía que hacerlo sola.

No se detendría a cualquier precio hasta que tuviera el único miembro de la familia que le quedaba, Elsa. Esto muestra que atesorar a su familia es muy importante. Es posible que no esté de acuerdo con algunas de las cosas que su familia podría decir o hacer, pero es importante no permitir que eso afecte su relación con ellos.

Sueña en grande

Una de las cosas que nos obligó a Olaf fue su optimismo sin adulterar. Seguramente no tenía ninguna experiencia con el calor, pero fue su ingenuidad lo que le permitió soñar en grande. Olaf imaginó un verano en el que no se derrite, y cuando finalmente llega a experimentar calor, no le importa quedarse con Anna, incluso si ambos están colgados de un hilo. Si lo piensa, estas escenas resuenan con la forma en que las personas pueden perseguir sus sueños: sabiendo qué es lo que quiere, haciendo todo lo posible para conseguirlo y, a veces, incluso arriesgando su seguridad solo para lograrlo.

Cuando te sientas así, recuerda la felicidad que tenía Olaf y sigue persiguiendo tus sueños. Nunca te rindas porque otros dicen que tu sueño es demasiado grande. Puede sonar loco, pero las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son a menudo las que lo hacen.

El amor puede cambiar el mundo

Arendelle estaba a punto de estar cubierta de hielo, y Anna estaba muriendo a causa de un corazón helado. La única cura era el amor verdadero.

En lugar de que Anna fuera besada por un Príncipe Azul, fue su regalo de sacrificio lo que descongeló a Arendelle. Al final, ese sacrificio también derritió el "hielo" en su corazón.

Esto habla mucho sobre cómo el verdadero amor requiere sacrificio, un elemento que a menudo se olvida. Si todos sacrificaran parte de su tiempo y exhibieran amor y bondad hacia las personas que los rodean, podríamos librar a este mundo del "frío" en los corazones de las personas. Reemplazarlo con la calidez del amor es algo que potencialmente puede cambiar el mundo.

Las relaciones requieren mucho trabajo

Una de las cosas que afirman el amor entre Anna y Kristoff es el hecho de que superaron los desafíos juntos y, al mismo tiempo, se divirtieron. Su amistad y sus victorias les facilitaron cambiar a un tipo de relación más íntima y ni siquiera tuvo lugar hasta que las cosas en Arendelle volvieron a la normalidad. Terminar los emparedados del otro puede ser agradable, pero una persona que está dispuesta a resistir la muerte y para ti es definitivamente más atractiva. Estar en una relación es siempre una mezcla de tormentas y arcoíris, de momentos en los que piensas y te mueves en sincronía y de peleas feas. Solo aquellos que estén dispuestos a trabajar juntos en esto pueden realmente disfrutar el propósito de tener una pareja.

El verdadero amor tiene caras diferentes

Los personajes principales del amor de Frozen hacen sacrificios: Elsa se encierra para proteger a Anna, Kristoff envía a Anna a su casa con Hans, Olaf se derrite junto a la chimenea para que pueda acompañar a Anna y Anna abandona su vida para que Elsa pueda vivir. Todos estos actos son una prueba de que el verdadero amor se puede mostrar de diferentes maneras. Y mientras estamos acostumbrados al simbolismo de un niño y una niña que terminan juntos, Frozen nos mostró que no es la única cara de amor verdadero que necesitamos.

El autodescubrimiento es extremadamente gratificante

Durante la película, se muestra el viaje de autodescubrimiento de Elsa y cómo finalmente abraza a su verdadero yo y sabe a dónde pertenece. Esto puede resonar con todos los que alguna vez sintieron que no sabían quiénes eran realmente o dónde pertenecían. Finalmente, todo el mundo se da cuenta de esto. Nunca te detengas y no te disculpes por haberte descubierto.

Nunca te disculpes por ser tú misma

A menos que te complazca hacer que otras personas se sientan miserables, siéntete cómodo con tu piel cada hora del día. Solo mira a Anna. Puede que no sea exactamente la princesa primitiva y adecuada a la que nos hemos acostumbrado, pero debes admitir que, en lo que respecta a las princesas, su sentido del humor y su aventura son como un soplo de aire fresco. Además, no puedes complacer a todos, así que ¿por qué molestarte? Mientras te ames lo suficiente como para mostrar tus verdaderos colores y no difamar las sensibilidades de los demás, deja volar tu extraña bandera.

