Julio César Rodríguez se despide de su abuelita con emotivo mensaje: "¡Seguirás siendo una luz en mi corazón!"

Con un emotivo mensaje, el animador Julio César Rodríguez comunicó el fallecimiento de su abuelita Ruth. El conductor de Contigo en la Mañana dio a conocer la información a través de redes sociales, en donde compartió una imagen de ambos junto a unas palabras de despedida.

"Adiós abuelita Ruth!!! Marcaste mi vida en lo más profundo. No sería el que soy hoy día sin tus caricias y el amor que me entregaste de niño! Mi historia es también tu historia! Gracias por enseñarme a reírme y llorar cada vez que mi alma lo sintiera, gracias por las 5 lucas escondidas en cualquier caja de remedios que me mandabas en las encomiendas hasta hace solo un tiempo atrás", escribió, recordando los momentos con ella.

"Te gustaba tanto y te reías tanto cuando te metía en la preguntas de la radio y del Late. Lo hacía porque eras punzante, provocadora y con un humor único", agregó, señalando que muchas personas creían que era un personaje inventado. "Pero no, eras real y seguirás siendo una luz en mi corazón! Gracias por tanto abuela. Gracias por enseñarme a ver en la vida lo que nadie veía, por hacerme feliz con lo poco que teníamos. Tus historias, tu amor infinito y las noches que dormimos juntos abrazados como si el mundo se fuera a acabar", finalizó Julio César Rodríguez.



El gesto provocó la reacción de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de ánimo en el complejo momento que atraviesa. Una de las que se hizo presente con palabras de aliento, fue su expareja Laura Prieto. "Vuela alto Ruth… tan sabía tan buena! Te vamos a extrañar", puso. Por su parte, el periodista Humberto Sichel se manifestó con un emoji de corazón.

Te recomendamos: