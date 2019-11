Netflix estrena 'El Caballero de la Navidad' para que pases todo diciembre enamorada

El Caballero de la Navidad es probablemente la película más esperada en el arsenal de películas navideñas de Netflix, y finalmente se estrenó para el placer de todas las fanáticas de las aventuras románticas navideñas.

SPOILER Si ya viste la comedia romántica dirigida por Vanessa Hudgens, entonces es probable que hayas visto la escena de créditos finales en la que el hermano de Sir Cole, Geoffrey (interpretado por Harry Jarvis), es abordado por la misma bruja que transportó a Cole desde 1334 hasta el presente. día. Entonces, ¿esto significa que tenemos una secuela? Bueno, la directora de la película, Monika Mitchell, no lo descarta.

Sin embargo, si no has visto 'El Caballero de la Navidad', aquí hay un resumen rápido: una maestra de ciencias, Brooke (Hudgens), conoce a un caballero medieval llamado Sir Cole (Josh Whitehouse), a quien una bruja ha transportado mágicamente desde la época medieval hasta 2019. Entre algunas bromas, coqueteo y escenas llenas de magia navideña, se enamoran.

Su directora habló de la posibilidad de tener una continuación para el próximo año "Por supuesto que puedo ver una secuela", le dice Mitchell a Glamour. "Creo que el hermano del protagonista definitivamente está involucrado porque la [bruja] está allí para presentarle otro medallón. No sabemos quién regresará a través del tiempo. No sabemos si irá a visitar a su hermano. No lo sabemos. No sé si Josh y Vanessa regresarían y lo ayudarían. Quizás alguna otra joven regrese a través del tiempo. Tendremos que ver a qué responde la audiencia".