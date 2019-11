Aislinn Derbez busca hacer respetar las tradiciones mexicanas de esta forma, y es admirable

View this post on Instagram

Hace poco decidí unirme con @morenacorazón para idear algo juntas ya que soy demasiado fan del arte huichol mexicano. Así que emprendimos un viaje a una comunidad huichol en Nayarit donde pude convivir con esta gente tan noble y talentosa, ver los espectaculares paisajes que tiene Mexico en sus comunidades aún vírgenes, conocer aún más sobre la cultura huichol y sus tradiciones y crear junto con ellos esta nueva colección! Ahhhhh muero de emoción!! 😱😍 Muy pronto… @morenacorazon x aislinn derbez #MorenaCorazonxAislinnDerbez