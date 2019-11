Aislinn Derbez le reprochó a su padre el nunca tener una celebración de cumpleaños cuando era niña

Aislinn Derbez y José Eduardo Derbez protagonizaron un gracioso momento en televisión cuando la actriz de 'La Casa de las Flores' confrontó a su hermano por tener las mejores fiestas cuando eran niños.

Con un álbum de fotos en mano, Aislinn apareció en medio de la participación de su hermano en el programa DGeneraciones hablando de que en las fiestas de su hermano, todos los niños aparecían jugando y divirtiéndose, mientras en las de ella las personas se veían tristes y aburridas. "Culpó" a su padre, Eugenio Derbez, por eso.

Eugenio dijo “Yo no tenía mucho dinero en ese entonces, no tenía ni un peso, por eso la fiesta era en un estacionamiento. Entonces la mamá de José Eduardo (Victoria Ruffo) tenía mucho dinero”.

José Eduardo comentó que siempre fue muy consentido por Victoria Ruffo “Cuando me despedía de mi mamá para irme a la escuela, siempre le decía: ‘oye y si no voy, entonces me levantaba las cobijas y me decía que fuera con ella’, ya me metía y la acompañaba a Televisa a grabar”, recordó.

Por esto, le costó dejar el hogar con Ruffo “Yo quería salirme como a los 30 porque estaba muy cómodo. Si me acepta de regreso, yo me regreso, no hay problema, pero no me va aceptar de regreso porque ya aprendió a vivir sin mí”.

