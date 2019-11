Myriam Hernández analiza la realización de la Gala de Viña: "Debiera ser un Festival más austero"

La confirmación del Festival de Viña 2020, ha recibido varios cuestionamientos, ya que se considera una decisión inoportuna, considerando el escenario actual del país. La crisis social que ya lleva 35 días de manifestaciones, ha provocado que se suspendan varios eventos, pero no el que se celebra en la Quinta Vergara. Una de las afectadas es la cantante Myriam Hernández, quien tenía agendado un concierto en el Gran Arena Monticello el sábado 23 de noviembre.

En conversación con La Tercera, artista aseguró que suspender su show no le afecta tanto como la situación del país. "Más que el hecho de tener que reprogramar un espectáculo, me duele saber las circunstancias del por qué, sobre todo cuando ocurre en Chile", explicó.

"Es como ridículo estar haciendo un concierto feliz cuando hay gente que lo está pasando mal. Esto invita a una reflexión como país, de unirnos, de dialogar (…) para que se llegue a un acuerdo de hechos, no solo de palabras. La gente necesita realmente ser escuchada y que le lleguen soluciones concretas", agregó.

Además, Myriam Hernández aseguró que está de acuerdo con las demandas sociales. "Vengo de familia de trabajo y a mí me ha costado tener lo que tengo, llegar a donde he llegado. Nadie me ha regalado nada. Pero sí hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad, porque todo esto parte de la educación, creo", dijo.

Viña 2020

Luego de referirse a la política y el rol de algunos artistas en torno al movimiento social, la cantante habló sobre la decisión de realizar el Festival de Viña 2020. Al respecto, se mostró de acuerdo con que se haga, pero planteó que debería ser de una manera más austera.

"Lo lindo de Viña es que se haga, porque es una manera de decirle a Chile pasémoslo bien un rato, con música. Como una manera de ir volviendo a la normalidad sabiendo que no estamos en la normalidad", dijo.

En este contexto, criticó que se realice la Gala de Viña. "Es un momento frívolo, donde van a lucirse las joyas, los vestidos, los zapatos, lo que te costaron. Y eso es totalmente ajeno a lo que hoy en día sentimos y estamos viviendo. Yo creo que no debiera ir la Gala, creo que debiera ser un Festival más austero", sostuvo. "Me da mucho gusto que haya una noche chilena y que sea de mujeres", agregó.

