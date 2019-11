Chris Evans reveló en una entrevista que está listo para ser padre lo más pronto posible

Chris Evans podría estar listo para ser padre y todas las chicas del mundo, de repente, quieren ser madres.

El recordado Capitán América estuvo ofreciendo varias entrevistas en torno a su nueva película de suspenso 'Knives Out' y fue en una de esas donde admitió que sí ha pensado en tener un hijo algún día.

El tema surgió después de que el actor de 38 años discutiera su estrecho vínculo con su perro, Dodger, diciendo: "Los perros son tan buenos y tan puros. Una pequeña y extraña puerta se abre dentro de ti, este nuevo nivel de empatía… de una manera extraña, ese tipo de empatía impregna muchos aspectos de tu vida… Sabes, creo que en realidad se desbloquea un poco, como imagino que tener hijos, también quiero hijos".

Chris Evans habló sobre su posible retorno al universo Marvel

Chris también abordó las especulaciones de que podría repetir el Capitán América en algún próximo proyecto de Marvel, como The Falcon and the Winter Soldier, una miniserie que pronto llegará a Disney+. Sin embargo, el actor atenuó las expectativas después de que su personaje, el líder de los Vengadores, hizo una conmovedora partida en Endgame.

"No, probablemente no. Hubo un millón de formas en que todo el mandato con Marvel podría haber salido mal y no fue así", afirmó. "Y luego mantener todo el final tan bien. Sería una pena volver a visitarlo a menos que haya algo muy único que sentimos la necesidad de revelar. Entonces, parece que vamos a contentarnos con lo bien que terminó".

