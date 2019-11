Los dichos de Monserrat Álvarez que molestaron al senador Harboe: "No se enoje así conmigo"

Un tenso momento fue el que se vivió la mañana del lunes en el matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión, cuando la periodista Monserrat Álvarez se refirió al uso de recursos en el Congreso, provocando la molestia del senador Felipe Harboe.

"Muchas veces me pierdo porque antes el pisco sour era gratis en el Congreso, cuando yo iba a reportear y estaba en práctica. Ahora no es gratis", dijo la comunicadora, siendo interrumpida por el parlamentario. "Momentito, Monserrat. Yo soy senador hace 5 años y nunca he visto algo así. Sea responsable y diga quién le dio el pisco sour, yo se lo exijo, por favor. Me parece de muy mala educación, perdóneme", señaló Harboe.

En ese momento, Monserrat Álvarez aclaró que ella hablaba de cuando era estudiante de periodismo en la década de los '90. Sin embargo, el senador insistió en que le dijera quién le dio el pisco sour. "Preguntémosle al senador Ominami", continuó Harboe con bastante molestia.

"No, senador. Se podía pedir (pisco sour), me lo dijeron ahí en la sala. No se enoje así conmigo", se defendió la periodista, pidiendo silencio para poder terminar de hablar. "Yo estoy de acuerdo que los parlamentarios tengan dieta, que hagan su trabajo y se les pague por ello. Pero lo que también digo es que hay que transparentar, porque hay muchas cosas del reglamento interno que afortunadamente han ido cambiando, muchas flexibilidades con el menú de comida y trago que han ido cambiado", dijo.

"Lo que yo digo es que esto pasó, esto era así. Antes los senadores podían pedir lo que querían y eso lo fueron restringiendo. Nadie ha dicho que en este minuto los senadores pueden pedir un pisco sour. Eso yo no lo he dicho. Yo dije que había ocurrido en el Congreso y ocurrió bajo la democracia", agregó.

Revisa el momento a continuación:

En #ContigoCHV, se discutía los privilegios y la alta dieta parlamentaria, y Montserrat Álvarez recordó que cuando fue periodista trabajando en el Congreso los Pisco Sour eran gratis… y el Senador Felipe Harboe se indignó con la periodista y se armó una "pelea" en vivo… 😳. pic.twitter.com/O5TD3WZrWs — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) November 18, 2019

