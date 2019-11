FOTO: Comediante “La Chupitos” hace parodia de la protesta de Mon Laferte y es criticada en Instagram

View this post on Instagram

¿Y tu cuerpo que dice [email protected]? #lachupitos #chuperamigos #loschuperamigos #expresioncorporal #elcuerpolosabe #yoquierochupar #fiesta #viral #saquenlaparty #chichispalabanda @monlaferte #photoshop #chupitoschallenge #sacateunachichipacotorrear #porsiestabanconelpendiente #idontcare