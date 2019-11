Belén Mora sale en defensa de Kike Morandé tras críticas en su contra: "Nos escucha y respeta"

En medio de todas sus publicaciones, Belén Mora se tomó un espacio para referirse al millón de seguidores que alcanzó en su cuenta de Instagram. La actriz y comediante compartió un mensaje indicando que aunque debería celebrarlo, son mucho más importantes las cifras de chilenos que han participado de las manifestaciones y que han resultado con heridas de diversa gravedad.

"Se supone que debo celebrar el tener un millón de seguidores. Un millón. En Plaza Italia hubo mas de un millón de personas. Un millón. En Chile llevamos 30 días manifestándonos. Un millón. Más de doscientas personas que ya no verán como antes. Esos números son importantes. Celebremos eso. Los quiero, a los que me entregan buena onda, y a los que se dan el tiempo de meterse a mi perfil y tirarme mierda. Gracias", escribió junto a la imagen con la que comprobó su nuevo logro.

Algunos la felicitaron, otros hicieron hincapié en su simpatía, y algunos se lanzaron en su contra por el mensaje que compartió. Sin embargo, una persona fue un poco más allá en su crítica y apeló directamente a Kike Morandé, conductor del programa Morandé con Compañía, de Mega, que ha estado en el centro de la polémica durante los últimos días debido a las consignas de rechazo los manifestantes.

"Me encanta tu humor y tus comentarios en Instagram pero tu jefe 'Kike' lamentablemente no quiere compartir sus privilegios, otro Piñera más. Me imagino que ni hablar del tema con él", puso. Pero contrario a lo que pensaba, Belén Mora sí le respondió. "Sí, hablamos del tema. Por muy de derecha y amigo de Piñera que es, nos escucha y respeta nuestra opinión", señaló brevemente.

