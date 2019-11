Mario Casas muestra de la forma más tierna y graciosa que está disfrutando de su soltería

La ruptura de Mario Casas

Mario Casas se ha convertido en uno de los hombres más deseados. Aunque siempre le dan el papel de malo o de rebelde, en realidad tiene un corazón tierno que no duda en presumir.

Amante de los animales, de la comida, y un romántico empedernido con sus novias… ¡es simplemente hermoso! No solamente ha destacado por un envidiable físico, también es su encantadora personalidad y su innegable talento.

Mario Casas

Recientemente se ha hablado sobre su ruptura con la hermosa actriz Blanca Suárez. Ellos habían formado un increíble romance que los había vuelto una de las parejas consentidas.

Sin embargo, según medios españoles, la incompatibilidad de agendas los hizo tomar caminos separados. Ninguno de ellos confirmó el rumor ni tampoco lo negó, algo muy normal ya que siempre fueron muy herméticos en su relación.

El español lo está tomando con mucha sabiduría

El actor subió una historia a su Instagram en la cual se cree confirma su soltería de la forma más graciosa. Mario Casas mostró como bailaba junto a su perro mientras se escucha al fondo la canción "Me and my girlfriend", rodeado de un corazón.

El video se replicó en varios portales y cuentas de redes sociales. En todos los comentarios se le admiraba o enternecía la forma en la que trataba a su mascota, y bueno, una vez más robó muchos corazones.

