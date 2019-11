Khloé Kardashian estaría a punto de lanzar un reality show para mostrar su vida como madre soltera

Parece que Khloé Kardashian y su hija de un año, True Thompson, se están preparando para conquistar el mundo.

Us Weekly informó que en uno de los más recientes episodios de Keeping Up With the Kardashians, el público vio a la cofundadora de Good American asistir a una reunión de producción para una serie derivada supuestamente titulada Khloé and True Take the World.

Aunque los detalles sobre el nuevo reality show aún están en proceso, la premisa seguirá a la madre soltera y su hija, a quien comparte con su ex novio Tristan Thompson, en su vida cotidiana.

El reality mostraría imágenes inéditas de Khloé con su pequeña True Thompson

Aunque obviamente este sería el primer spin-off de True, Khloé ha estado involucrada con varios a lo largo de los años, incluidos Kourtney and Khloé Take Miami, Khloé & Lamar, Kocktails con Khloé y su más reciente, Revenge Body With Khloé Kardashian. Si bien Revenge Body ha tenido un éxito reciente, los otros espectáculos fueron de corta duración en comparación con KUWTK.

Sin embargo, con el reciente zumbido que rodea la separación de Khloé del padre de True, parece que no hay mejor momento para enfocarse en la vida de la estrella de 35 años frente a la cámara. El escándalo que involucra a la estrella de la NBA engañando a Khloé con la ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, fue uno de los escándalos más comentados en los últimos años.

No está claro cuándo comenzará a filmarse el programa, pero estamos entusiasmados de ver más de Khloe y su dulce bebé en la pequeña pantalla.

