José Eduardo Derbez lo revela todo sobre su orientación sexual ante rumores de bisexualidad

José Eduardo Derbez estuvo en el centro de la polémica luego de que rumores afirmaban que era bisexual y que por esa razón había terminado su noviazgo con Bárbara Escalante.

“Duramos 5 años y medio (…) ella se llevaba bien con mis papás, yo me llevaba increíble con su familia, yo iba muy seguido a Hermosillo, de donde es ella, a visitar a su familia (…) es muy difícil a veces terminar una relación bien pero Bárbara y yo quedamos bien, en súper buenos términos”, comentó el actor durante una entrevista especial en el programa Hoy de Las Estrellas.

Al ser consultado sobre si su ex pudo haber tenido que ver en la difusión de una noticia falsa sobre su orientación sexual, lo descartó: “Yo conocí a Bárbara muy bien, los dos nos conocimos muchísimo, yo confío muchísimo en ella, no le veo por ahí… y aparte en la primera portada que subieron le tiran más a ella que a mí de hecho”.

José Eduardo Derbez aclara rumores sobre su orientación sexual

“Mi papá ni se enteró, mi mamá, de la primera portada, me dijo ‘ya vi por ahí, eh… lo de los chismes y eso’. Somos una familia que nos resbala tanto las cosas (…)”, mencionó sobre la reacción de su familia.

La youtuber Lucía Camargo puso en duda la sexualidad de José Eduardo y él respondió francamente: “Nunca había escuchado de la señorita ni la había conocido, no sabía ni quién era (…) por los pelos azules yo me dije, me acordaría si es llamativa (…) lo que a mí me dio mucho coraje es, cómo una persona que hasta ella misma está aceptando que no me conoce, que nunca me ha visto, acepta una revista ese tipo de declaraciones”.

“Estamos ya a punto del 2020 y sería una estupidez de mi parte si yo fuera bisexual, gay o lo que sea, que yo no lo dijera. La gente que de verdad me conoce sabe que no soy, que soy heterosexual y no tengo nada en contra de esta señorita, sus problemas tendrá en la vida”, concluyó el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

