Iván Cabrera acusa a expareja de estar en relación con su mejor amigo: ella le respondió

Polémica causaron los dichos de Iván Cabrera, luego de asegurar que su ex esposa está en una relación con su mejor amigos. "Es como recibir un balde de agua fría que te cuenten que tu mejor amigo y tu ex están juntos. Porque por más que se hay terminado está relación, uno nunca espera recibir una noticia como esta", dijo en conversación con LUN.

La pareja estuvo casada durante cuatro años y estuvo junta ocho años en total. Dentro de ese periodo, tuvieron dos hijos, los que actualmente tienen 6 y 3 años de edad. Según contó al citado medio, se separaron hace siete meses y hace poco le contaron lo que estaba ocurriendo.

"Hace unos meses me llegó el rumor de que mi ex esposa estaba con uno de mis mejores amigos. Al preguntarles esa vez, ambos lo negaron. Unos días atrás volví a preguntar más en serio y me dijeron que efectivamente estaban en algo, y que además ella estaba embarazada", explicó, indicando que en un comienzo sintió mucha rabia.

La réplica

La entrevista llegó a oídos de la misma aludida, quien le respondió a Iván Cabrera con un duro mensaje a través de redes sociales. En él, lo acusó de estar en una relación mientras estaban juntos, de cometer infidelidades y maltratos. Además, criticó su falta de empatía al comentar la situación, alegando que no pensó ni en sus hijos.

"De verdad que eres un chiste!! Hasta el día de hoy, jamás comenté absolutamente nada de nuestro término, que fue hace 8 meses, no hace 4 como te conviene decir. ¿Por qué no comentas que estabas en una relación desde que estabas conmigo? Todas tus infidelidades, todos tus maltratos, todas tus malas palabras y tus malos tratos. Porque no te conviene", dijo.

Finalmente, escribió: "estas tan despechado, que trato de entenderte, pero jamás pensé que eras tan malo. No pensaste ni en tus hijos", aseveró.

