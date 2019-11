Ingrid Cruz comparte nuevas fotografías de su hija y todos hablan de lo parecidas que son

No cabe duda de que el parecido entre Ingrid Cruz y su hija es tremendo. La actriz lo ha demostrado varias veces, luego de compartir postales junto a la menor en redes sociales. Los comentarios de sus seguidores siempre giran en torno a lo similares que lucen, tanto por su color de ojos, como por sus rasgos faciales. Sin embargo, una nueva publicación causó un verdadero impacto. Y es que la semejanza es total.

La intérprete, que por estos días da vida a la expareja del fiscal Ramos en la teleserie nocturna Juegos de Poder, subió una serie de fotografías en las que aparece la joven de 12 años. "Mi princesa bella… Cómo crecen dios santooooo!!!! Por un presente en paz y por un futuro libre. Todo por ti!!! Mi princesa del Olimpo, mi familia, todo!!!", puso junto a la publicación.



Las reacciones no se hicieron esperar, y los mensajes más repetidos aludieron al parecido entre madre e hija. "Dios míooooooo están iguales. Las adoro!!!!", comentó la actriz Belén Soto. Pero no fue la única. "Qué manera de ser iguales madre e hija. Bellas", "Oh!!! Son iguales", y "Madre por donde la miren", señalaron otras personas.

Revisa las imágenes a continuación:

