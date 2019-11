Vanesa Borghi realiza ácida crítica contra quienes lloran en los matinales

En el contexto de la crisis social que atraviesa Chile, los matinales han invitado a una serie de políticos y académicos con el fin de aportar a la discusión sobre las problemáticas que enfrenta el país. Asimismo, han acudido a las calles para recoger la opinión de los ciudadanos, los que muchas veces han hecho llorar a los panelistas y animadores.

Esta situación no ha sido del agrado de muchos, y Vanesa Borghi fue una de las últimas en reconocerlo. La panelista de Hola Chile escribió una dura crítica contra quienes han llorado en los matinales en Twitter, asegurando que algunos actúan en pantalla.

Sus palabras surgieron luego que una usuaria escribiera un tuit dirigido a su programa, sugiriendo que no soltaran lágrimas. Ante esto, la panelista respondió: "no por favor. Una cosa es ser empático, pero otra es actuar como hacen otros por un punto de rating. Acá no pasa eso".

Luego de su comentario, un usuario de la misma red social le preguntó a quienes se refería. Sin embargo, Vanesa Borghi guardó silencio.

Recordemos que durante el último tiempo, varios panelistas y animadores han llorado con los testimonios de algunas personas. Diana Bolocco, Julio César Rodríguez y Lucho Jara, son solo algunos de los que se han conmovido en pantalla.

Recientemente, la hermana de Cecilia Bolocco se emocionó con el caso de una mujer que contó lo difícil que es vivir siendo adulto mayor en Chile, debido a las bajas pensiones que reciben. "Yo pienso en mis papás, que son mayores que usted. Pienso en tantos papás de los que estamos aquí en el panel y en todo Chile. Que después de una vida dura como la que usted relata y de haber vivido años de trabajo, lo único que se merecen es tener un sueño", dijo.

"Y esa es responsabilidad nuestra. Cuando usted dice que ha pensado en quitarse la vida, yo de verdad no sé qué responderle… Es que me da vergüenza que durante tanto tiempo no nos escuchamos y una realidad como la suya era invisible", agregó la comunicadora.

