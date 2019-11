Thalía llega a los Grammy Latino 2019 con un alucinante vestido rojo

View this post on Instagram

¡Radiante! ❤️ Thalía llegando a la alfombra roja de los Latin Grammy Awards 2019⁣ ⁣ ⁣¿Qué les parece el look de nuestra diva mexicana? ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ #Thalia #LatinGrammy #PersonOfTheYear Juanes #PersonaDelAno #Popapearl #Thalyreina #Valiente #Lento #NMA #LindoPeroBruto #LPB #NoMeAcuerdo #2019 #Usa #LasVegas #Nevada #ThaliaLatinGrammy #ThaliaEnLosLatinGrammys #LatinGrammy2019 #20añosDeExcelencia