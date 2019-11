"En Chile torturan, violan y matan": La poderosa protesta de Mon Laferte que causó polémica en la alfombra roja

Mon Laferte dejó a todo el mundo sorprendido al hacer lo impensado en la alfombra roja de los Grammy Latino 2019. La cantante chilena, en señal de protesta, abrió su vestido y dejó sus senos al descubierto.

En el pecho Mon tenía escrito "En Chile torturan, violan y matan", haciendo referencia a las recientes protestas en Chile en contra del presidente Sebastián Piñera.

En las redes sociales, la fotografía de una Mon estóica y decidida a dejar saber al mudo su opinión, se hizo viral, con muchos de sus seguidores apoyándola por su valiente decisión mientras que otros le reprochan su apoyo a unas protestas que han destruido una buena parte de Santiago de Chile.

Previo a su paso por la alfombra roja de los Grammy Latino 2019, Mon Laferte ganó en la categoría de Mejor álbum alternativo y allí ofreció un discurso en apoyo a los miles de jóvenes que se mantienen en las calles chilenas buscando lo que para ellos es un mejor futuro.

Mon Laferte ♥️

Chile me dueles por dentro

Me sangras por cada vena

Me pesa cada cadena

Que te aprisiona hasta el centro

Chile afuera, Chile adentro

Chile al son de la injusticia

La bota de la milicia

La bala del que no escucha

No detendrá nuestra lucha

Hasta que se haga justicia pic.twitter.com/A9ddQy0M88

— RodrigoSaavedra (@Ro_SaavedraM) November 14, 2019