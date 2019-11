Mon Laferte comparte desgarrador mensaje desde Las Vegas: "Debería estar allá con mi gente"

Este jueves se realizará la ceremonia de los Grammy Latino 2019. Mon Laferte, Camila Gallardo, Álex Anwandter y Claudia Acuña son los cantantes chilenos que están nominados a este evento que reúne lo mejor de la música latina.

Los solistas ya se encuentra en Las Vegas a la espera de la premiación. Sin embargo, tienen la mente puesta en lo que está sucediendo en el país. Desde que comenzó el estallido social, los artistas nominados han apoyado las manifestaciones sociales y las demandas que exige la ciudadanía.

En el caso de la intérprete de Amárrame, cuando estuvo en Chile recorrió poblaciones con un grupo de artistas, abogados y psicólogos, "para llevar un poco de alegría y esperanza a los lugares más necesitados", sostuvo. Incluso participó en la realización de un mural en Valparaíso.

Ahora, desde Estados Unidos, compartió un estremecedor mensaje dirigido al pueblo chileno. "Estoy aquí en Las Vegas y me siento como la mierda viendo cómo en Chile se llevan detenidos a los niños. Siento impotencia, me duele el alma, me siento tan tonta estando acá. ¿Qué hago aquí? Debería estar allá con mi gente. Este mundo es muy injusto. No puedo dormir de pena", escribió.

Esta noche, Mon Laferte compite en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa con su disco "Norma". La ceremonia será a las 22:00 hrs. y se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena, Las Vegas.

