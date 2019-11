Las divertidas reacciones a la participación de Keanu Reeves en la nueva película de Bob Esponja

¿Quién vive en una piña debajo del mar? Bob Esponja ¿Quién sabe conseguir los mejores cameos en sus películas? De nuevo, Bob Esponja. Todos fuimos sorprendidos al ver a Keanu Reeves literalmente interpretando a una planta rodadora en el primer avance de la película.

¿Pero qué fumada es esta? Adoro a Keanu Reeves 😂 #SpongeBobMovie pic.twitter.com/3fMMiy5hR0 — Días de Cine (@Dias_de_Cine) November 14, 2019

En la nueva cinta, Bob y Patricio salen en una búsqueda épica que llevará a nuestros amigos fuera de la comodidad y seguridad de Fondo de Bikini, a lugares como la Ciudad Perdida de Atlantic City y lo que parece un pueblo fantasma del desierto. Esa última ubicación es donde encontramos a Keanu Reeves, brillando en toda su espléndida gloria.

Esta última película no es solo algo que podría entretener al público infantil, sino que también podría provocar nostalgia por los padres.

En cuanto vi a San Keanu Reeves lo único que dije fue "ok, me tienen, iré a verla". #BobEsponjaAlRescate pic.twitter.com/x5htV4AaP6 — Diego (@DiegoiReyes) November 14, 2019

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los usuarios inundaron la web con comentarios acerca de Keanu en la cinta y lo muy emocionados que están por verla.

Keanu Reeves en la pelicula de Bob esponja es todo lo que estábamos esperando y no sabíamos. #SpongeBobMovie — Leonardo Sereno. (@LeoVolsk) November 14, 2019

The Spongebob Movie: Sponge on the Run llega a los cines el 22 de mayo de 2020. Será la tercera cinta animada acerca del personaje cuadrado que llega a las salas de cine. Las anteriores han sido grandes éxitos de taquilla.

