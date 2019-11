"The Crown" revelaría infidelidad de la reina Isabel y la realeza se enfurece

Las polémicas de la tercera temporada de la serie The Crown ya se están empezando a escuchar. Aunque el estreno de esta producción de Netflix no llega sino hasta el próximo domingo, trascendió que uno de los capítulos revelaría una supuesta infidelidad de la reina Isabel y esto no tiene contenta a la realeza británica.

Según los reportes, uno de los capítulos relataría que la reina le habría sido infiel a su esposo con uno de los empleados de la corona, el gerente de su cuadra de caballos de carrera, lord Porchester.

Desde ya, miembros de la corona están molestos por lo que se está insinuando. El exjefe de prensa de la reina, Dicki Arbiter, ha dejado claro que se encuentra molesto.

The Crown está incomodando a Buckingham

“Todo esto me parece de muy mal gusto y totalmente infundado. La reina es la última persona en el mundo que consideraría mirar a otro hombre que no fuese su marido”, dijo a The Sun Arbiter.

Según la trama, la reina habría estado involucrada en el romance prohibido durante unos viajes en Francia y Estados Unidos, en los que se encontraba “Porchie”, como cariñosamente le llamaba la reina.

“Esto solo es un rumor que ha estado por ahí rondando durante décadas, pero no tiene ningún fundamento. The Crown es una ficción. Nadie sabe las conversaciones privadas que tienen los miembros de la familia real, pero, claro, la gente siempre contará la historia que ellos quieran para hacerla más sensacionalista”, declaró el extrabajador de la realeza.

Los creadores de “The Crown” han dejado claro que, aunque gran parte de las historias son reales, se han dado la tarea de introducir la ficción.

