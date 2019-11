'Sin senos no hay paraíso': La actriz Giovanna Andrade rumbo al Mrs Globe 2019-2020

La actriz, Giovanna Andrade, quien forma parte del elenco de la telenovela 'Sin senos no hay paraíso', se prepara para concursar en el certamen de belleza internacional, Mrs. Globe 2019-2020.

El pasado 08 de noviembre, Andrade compartió un video en sus redes sociales, confirmando su participación. Además, en una entrevista para el programa 'Un nuevo día' de Telemundo, Giovanna habló sobre esta nueva etapa en su vida.

Esta es la primera vez que una ecuatoriana será parte de uno de los concursos más importantes de belleza, para mujeres que han sobrepasado los 25 años. Y además son mujeres casadas y con/ sin hijos.

A través de las redes sociales,hasta la noche de la elección. Este año la coronación se realizará e

El Mrs. Globe es considerado como el concurso de belleza especializados en mujeres casadas. Y su principal objetivo es: "trabajar en pro de los más necesitados; recaudar fondos e involucrarse en trabajos sociales".

Más de 70 países son convocados al concurso, pero solo una representante gana la corona del 'Señora Globo'.

Esta es la primera ocasión, que una ecuatoriana es invitada a participar en este certamen de belleza. Desde hace más de 10 años, Giovanna Andrade ha participado en algunas producciones televisivas, que la han hecho ganar gran popularidad y fama.

A sus 34 años, la actriz representará al país y dejará sobre el escenario sus habilidades como modelo. Otras de sus facetas, y que además la han convertido en la imagen oficial de algunas marcas conocidas.

Este fue el texto que la actriz compartió en su video de presentación:

"Mi gente bella, graaacias por tanto amor y apoyo que ya siento de parte de todos ustedes. No se imaginan cuánto enriquecen mi alma y me demuestran una vez más que cuando tengo que tomar decisiones definitivamente debo escuchar a mi corazón. (…) Aquí el video oficial de mi participación en éste certamen que busca recaudar fondos para la Fundación WIN [ Women in Need]. Como saben fui la chica de " Si tu La vez " y obviamente me agarré algunas tomas de ese hermoso video que muestra a mi hermoso país".