Selena Gomez sigue los pasos de Miley Cyrus y es captada besándose con una chica

Selena Gomez está en un excelente momento de su carrera artística, no solo volvió a la música por todo lo alto, sino que ya se encuentra completamente activa en las redes sociales y su público no le quita las miradas de encima.

Con sus lanzamientos musicales, Selena logró llegar al puesto número uno de la lista de Bollboard, específicamente con la canción Lose You To Love Me, inspirada en la relación que mantuvo con el también cantante Justin Bieber.

La polémica ha estado latente desde su reencuentro con el ojo público, pero nadie estaba preparado para que Selena se besara con una chica y justo eso fue lo que ocurrió.

Selena Gomez acompañó a Julia Michaels en el escenario

Selena sorprendió por su presencia en el Teatro Fonda de Los Ángeles, donde se subió al escenario junto a Julia Michaels. Los espectadores estaban muy emocionados, pero los gritos y aplausos incrementaron cuando las dos jóvenes se besaron en la boca para despedirse.

En las redes sociales pueden verse los videos en los que las cantantes interpretan la canción Anxiety, luego se abrazan y Selena se acerca para besar a Julia, quien le correspondió.

11 de noviembre: Selena Gomez dándose un beso con Julia Michaels en Los Ángeles, California.pic.twitter.com/ni7gIMf23c — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) November 12, 2019

“Estoy casi convencida de que estos últimos días no fueron reales. Gracias Selena Gomez por el espectáculo más épico que he dado. Te amo más allá de las palabras y estoy tan feliz que finalmente pudimos cantar a nuestro bebé juntas”, escribió la Julia sobre Selena.

