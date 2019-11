Ricky Martin y sus hermosas palabras al hablar sobre su hija Lucía

Ricky Martin nunca para de hacer cosas nuevas. Ha pisado todos los escenarios del mundo como cantante y ahora, pisará el escenario de los Grammy Latinos por primera vez como conductor de la gala, siendo un reto en su carrera artística que suma más de 30 años.

"Me preguntaba qué puedo hacer para ser parte de esta celebración y, en ese momento, me llama la Academia y me preguntan si quería conducir los premios. Esto es algo nuevo para mí pero definitivamente tenía que pasar", manifestó en una rueda de prensa desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

"Hemos estado ensayando desde hace unos días y lo único que he hecho pues (…) es recordar todo lo que ha pasado en estos años (…) lo que ha pasado con mi carrera y lo que ha pasado en la música latina en los últimos 20 años, es fascinante", comentó emocionado sobre esta nueva experiencia.

Ricky Martin conmovió al hablar de sus hijos

Al hablar sobre sus hijos, el artista boricua confesó que está "en un muy buen lugar" en su vida actualmente y que todas las decisiones que toma son en función de la felicidad de sus hijos.

Al ser consultado sobre si había viajado con sus cuatro hijos a Las Vegas y que por esa razón estaban durmiendo menos, respondió: "No, al contrario, estoy durmiendo", dijo con humor. "Mis hijos se quedaron con mi esposo en Los Ángeles, estamos aquí al lado, vine por cuatro días solamente. Me hacen mucha falta, nunca estoy alejado de mis hijos pero están en el cole. Aunque viajamos con tutores, es una semana muy intensa y hablamos 10 veces al día. Pero desde que llegué a Las Vegas duermo, mira que irónica es la vida", dijo entre risas, comentando lo complicado de la paternidad.

Pero el momento más conmovedor fue cuando le tocó hablar de su hija Lucía: "Tengo una bebita de 10 meses, tengo un bebé recién nacido… Renn es un despertar, es darme cuenta que no es lo mismo ser papá a los 35 que a los 47 (risas), que es importante hacer dos cosas a la vez (…) es interesante ver que cómo de dos hijos pasé a cuatro tan rápido (…) tres varones y una niña es que la reina de la casa, que ya nos controla y nos manipula a todos, sinceramente tiene 10 meses de edad, así que es algo muy especial, soy el hombre más afortunado del mundo".

La gala de los Grammy Latino se llevará a cabo este jueves 14 de noviembre a las 9:00 de la noche (GMT-4) en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

