Elenco de Friends se reunirá en un especial de HBO Max después de 15 años

#FRIENDS JUNTOS DE NOVO! A série pode ganhar um especial com elenco e equipe original no streaming #HBOMax 😱 Isso mesmo, segundo o site Hollywood Reporter, os atores estariam negociando um especial não roteirizado da comédia junto com os criadores Marta Kauffman e David Crane. Mas ainda não dá para ficar 100% animado, porque está difícil conciliar a agenda de todos, incluindo os produtores. Será que finalmente essa reunião sai? Confira mais detalhes da negociação no link da bio e marque nos comentários aquele amigo que vai pirar com essa notícia junto com você! (📷 Reprodução / #Warner Bros)