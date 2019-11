Adamari Lopez deslumbra en Nueva York con un hermoso traje rosado

Adamari Lopez se ha robado las miradas con un hermoso traje rosado que lució en el programa Un Nuevo Día.

La conductora deslumbró este martes en el programa desde Nueva York con lo que muchos han catalogado su mejor look hasta ahora.

El drástico cambio de look de Adamari Lopez ideal para morenas La conductora de Un Nuevo Día luce muy hermosa.

Adamari usó un traje rosado con cuello V, manga larga y un cinturón en la cintura del mismo color que estilizó su figura.

Además, llevó unas medias pantis en un tono rojo y unos tacones cerrados del mismo tono, que sin duda fue arriesgado pero muy acertado.

Con este look lució más estilizada y hermosa que nunca, además de estar muy elegante y perfecta de pies a cabeza.

Su cabello lo llevó un poco ondulado y lució un maquillaje sencillo que la hicieron robarse todas las miradas.

"Que preciosa se ve, su mejor look sin duda", "es una reina y con ese traje se ve espectacular", "me encanta su look se ve muy sencilla y bella", "Ada es perfecta y para los que la critican a ver qué tienen que decir con este atuendo, luce perfecta", y "su belleza no tiene límites", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Aunque muchos la han criticado por algunos de sus looks, la famosa sigue dando lecciones de moda, ignorando los ataques que recibe.

