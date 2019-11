Paty Cofré revela cómo la ha afectado el estallido social: "Me da miedo salir a la calle"

La mañana del lunes, el matinal Viva la Pipol recibió en el estudio a Paul Vásquez y Paty Cofré, quienes hablaron sobre la contingencia nacional y el estallido social que se produjo en el país. Sin embargo, fue esta última quien más llamó la atención debido a una sincera confesión.

Sus palabras surgieron cuando la animadora Pamela Díaz le preguntó si ha tenido cambios en su personalidad debido a las manifestaciones, contexto en el que la comediante respondió de manera afirmativa. "Tengo un miedo tonto. Me da miedo salir (a la calle)", dijo.

Paty Cofré comentó que le da miedo ir al supermercado debido a los saqueos e incendios que se han producido anteriormente. "No esté dentro del supermercado y entre un montón (de gente) a quemar y no tenga para dónde correr. Me da miedo, no quiero ir al supermercado. No me gusta salir", señaló.

Consultada por si la situación ha provocado enfrentamientos dentro de su familia, la comediante contó que tiene un nieto de 18 años que está a favor de las manifestaciones. "Para él es como que la juventud está levantada porque en realidad dice 'el estudio es caro, esto es caro'. Se da cuenta de todo eso, que es lo que se habla todos los días", comentó.

Te recomendamos: