Seguidores de Khloé Kardashian la critican fuertemente por un grave error durante una ceremonia de premios

Khloé Kardashian tuvo dificultades para mantenerse al día con los People's Choice Awards 2019.

El domingo por la noche, el clan Kardashian-Jenner se llevó a casa el Premio al Mejor Reality Show en la entrega anual de premios por su exitosa serie, Keeping Up With the Kardashians, y Khloé también ganó la Mejor Estrella de la Realidad. Cuando Khloé y sus hermanas, Kourtney Kardashian y Kim Kardashian West, junto con su madre, Kris Jenner, se levantaron para aceptar el premio de la familia, solo Kim y Kris hablaron mientras Khloé y Kourtney estaban sonriendo detrás de ellas.

Los fanáticos de Khloé más tarde recurrieron a las redes sociales para expresar sus frustraciones después de que votaron por ella para ganar y ella no reconoció el honor en el escenario.

"Es muy ruidoso allí. No tenía idea de que gané un premio individual hasta que salimos del escenario", respondió Khloé a un fanático. "Me siento tan mal en este momento. ¡Estoy tan agradecida! No puedo creer que no dije nada, pero no supe que gané hasta después".

💜‼️💜‼️💜‼️🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 thank you all with all of my heart https://t.co/7hP6oIjbEC — Khloé (@khloekardashian) November 11, 2019

Otro fan les dijo a los comentaristas en línea que le dieran un descanso a la estrella de la realidad de 35 años, y escribió: "¡Los nervios son reales, jaja!".

"Nervios, sí, pero literalmente no lo supe hasta después, jaja. Todavía me siento muy mal por eso. Los amo mucho", respondió Khloé.

